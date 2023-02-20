Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek diri fay hattı haritasını açıkladı. Buna göre 45 ilin riskli durumda olduğunu belirlendi

Birinci derece riskli bölgeler

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci derece riskli bölgeler

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Üçüncü derece riskli bölgeler

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Risk taşıyan ilçeler;

Adıyaman- Gölbaşı

Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara- Şereflikoçhisar

Antalya- Demre

Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir- Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ- Palu, Sivrice

Erzincan- Üzümlü

Eskişehir- İnönü

Antep - İslahiye

Hakkari- Şemdinli

Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

Kayseri- Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale- Keskin

Kırşehir- Akpınar, Mucur

Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya- Gediz, Simav

Malatya- Akçadağ

Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin- Çamlıyayla, Mut

Muğla- Menteşe, Milas

Muş- Korkut, Varto

Niğde- Altunhisar, Bor

Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Urfa-Bozova

Siirt- Eruh

Şırnak- Beytüşşebap

Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova- Altınova, Çınarcık