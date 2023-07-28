29 Temmuz 2023 Günü Saat 17.30 da yapılacak olan Miili Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Her ayın 9-19-29 tarhilerinde yapılan milli piyango çekilişlerini takip etmek istiyorsanız çekiliş sonrası aşağıdaki bağlantıya tıklayarak biletini kontrol edebilirsiniz.

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ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİR?

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.