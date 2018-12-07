Vali Aktaş, esnaflarla buluşmaya devam ediyor

Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Merkezde bulunan Atasay Özaltın, Özaltın Sarrafiye Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın’ı iş yerinde ziyaret etti.

Ziyarette; Esat Özaltın ile Uğur Özaltın hazır bulunurken, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş da eşlik etti.

Esnaf ziyaretleri kapsamında Atasay Özaltın’ı yerinde ziyaret ederek, işlerinin durumu hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, Özaltın’a bereketli, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Atasay Özaltın, Özaltın Sarrafiye Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın ise ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Vali Aktaş’a teşekkür ettiler.

Bir süre sohbetin ardından ziyaretler sona erdi.