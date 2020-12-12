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KGK Başkanına hayırlı olsun ziyareti
Nevşehir'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya da çeşitli görevlerde bulunan Gazeteci M. Tolga Karaca Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanlığına getirildi.
Magazin 12.12.2020, 13:59
Nevşehir'de basın mensuplarının üye bulunduğu bütün cemiyetlerin medya mensuplarının hak ve menfaatlerinin korunması aşamasında önemli bir görev sürdürdüklerini belirten Gazeteci Ali Çamur, "Uzun yıllardır Nevşehir'imizde yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan, zaman zaman birlikte çalışma fırsatımızın da bulunduğu Gazeteci M. Tolga Karaca'nın KGK Başkanlığına getirilmesinden mutluluk duydum. Kendisine ve beraberinde görev yapan tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.