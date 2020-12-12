KGK Başkanına hayırlı olsun ziyareti

NEVŞEHİR(MHA) Kendisini cemiyet binasında ziyaret eden Manşet Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi ve Gazeteci Ali Çamur, Karaca'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Nevşehir'de basın mensuplarının üye bulunduğu bütün cemiyetlerin medya mensuplarının hak ve menfaatlerinin korunması aşamasında önemli bir görev sürdürdüklerini belirten Gazeteci Ali Çamur, "Uzun yıllardır Nevşehir'imizde yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan, zaman zaman birlikte çalışma fırsatımızın da bulunduğu Gazeteci M. Tolga Karaca'nın KGK Başkanlığına getirilmesinden mutluluk duydum. Kendisine ve beraberinde görev yapan tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.