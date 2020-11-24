Kapadokya’da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sıcak hava balonuna binen öğretmenler günlerini gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sıcak hava balonuna binen öğretmenler günlerini gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kapadokya Bölgesinde faaliyet gösteren Voyager Balloons öğretmenler için balon turu düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonlarıyla peribacalarını ve bölgenin eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşayan öğretmenlerin mutlulukları görülmeye değerdi. Bölgede balon turuna katılan Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Nur Yekda Arslan; "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eşsiz bir deneyim yaşamış olduğumuz için mutluyuz" dedi. Arslan, “Eğitime ve eğitimciye her zaman destek olan Voyager Balloonsa bize böylesine güzel bir eşsiz deneyim yaşattığı için çok teşekkür ederim. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Hakan Dönmez ise açıklamasında, “Bu eşssiz duyguyu bize yaşattığı için Voyager Balloonsa çok teşekkür ederiz. Öğretmenle Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.