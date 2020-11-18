İrem Derici "Senin Hastan" şarkı sözleri

"Senin Hastan" şarkı sözleri ile

Gözün arkada kaldıysa,

Önünü göremezsin

Aşk dediğin laf değil

Deli eder adamı

Alev alev yaktıysa

Bi’ daha sönemezsin

Hancı mı, yancı mı, eski bi’ sancı mı

Koyamadım adını

Çok canım acıdı, çoktan geçti

Senin hastan çıktı yastan

İhtirastan, ateşi kalmadı, söndü

Bi’ zamanlar kördü aşktan

Öldü aşktan, seni de kalbine gömdü

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Söz: Ayla Çelik (Editör: FLOOM Music) & Hakkı Yalçın (Allstars)

Beste: Ayla Çelik & Serdar Aslan (Editör: FLOOM Music)

Düzenleme: Onurr

Gitar: Caner Güneysu

Mix-Mastering: Özgür Yurtoğlu

Yönetmen: Murat Joker

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