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İrem Derici "Senin Hastan" şarkı sözleri
İrem Derici'nin, DMC etiketiyle yayınlanan "Senin Hastan" albümünde yer alan "Senin Hastan" isimli şarkısı, video klibiyle netd müzik'te.
Magazin 18.11.2020, 15:48
"Senin Hastan" şarkı sözleri ile
Gözün arkada kaldıysa,
Önünü göremezsin
Aşk dediğin laf değil
Deli eder adamı
Alev alev yaktıysa
Bi’ daha sönemezsin
Hancı mı, yancı mı, eski bi’ sancı mı
Koyamadım adını
Çok canım acıdı, çoktan geçti
Senin hastan çıktı yastan
Bi’ zamanlar kördü aşktan
Öldü aşktan, seni de kalbine gömdü
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Söz: Ayla Çelik (Editör: FLOOM Music) & Hakkı Yalçın (Allstars)
Beste: Ayla Çelik & Serdar Aslan (Editör: FLOOM Music)
Düzenleme: Onurr
Gitar: Caner Güneysu
Mix-Mastering: Özgür Yurtoğlu
Yönetmen: Murat Joker
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