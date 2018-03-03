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Çukur dizisinin İdris Koçavalı'sı Ercan Kesal'ın acı günü

Şu sıralar Çukur dizisinin 'İdris Koçavalı'sı olarak kariyerine devam eden ünlü oyuncu, senarist, tıp doktoru ve yazar Ercan Kesal’ın dayısı Kasap Hacı Mehmet Tümer oğlu Muharrem Tümer hayatını kaybetti.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:15
Çukur dizisinin İdris Koçavalı'sı Ercan Kesal'ın acı günü
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Şu sıralar Çukur dizisinin 'İdris Koçavalı'sı olarak kariyerine devam eden ünlü oyuncu, senarist, tıp doktoru ve yazar Ercan Kesal’ın dayısı Kasap Hacı Mehmet Tümer oğlu Muharrem Tümer  hayatını kaybetti.

1944 doğumlu Muharrem Tümer’in 2 Mart Cuma günü Avanos Merkez camisinde Öğle Namazını Müteakip kılınan Cenaze Namazına Ercan Kesal ile birlikte kalabalık bir vatandaş grubu da katıldı.

Merhum Tümer daha sonra Avanos mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Muharrem Tümer’e Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 03.03.2018 22:37
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