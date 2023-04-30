Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Konya’da düzenlenen 83 sağlık tesisinin toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Koca, “Baştan söyleyeyim. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Öyle ki devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor. Çünkü tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalandığı bir sistemimiz var. İnsanımız, sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Bu bir devrimdir” diye konuştu.

Türkiye genelinde 28 bin aile hekimi olduğuna değinen Koca, herkesin kendi doktoru olduğunu dile getirdi.

“TURKOVAC başlı başına bir övünç konusudur”

Sağlık sistemindeki en büyük yeniliklerden birinin de evde sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

“Kayıtlı hasta sayısı bugün 600 bini aşmış durumda. 80 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımızı, 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı talepleri halinde, evde sağlık hizmeti programına dahil ediyoruz. İlaçta yerlileşme için fevkalade önemli adımlar attık. Kullandığımız ilaçların kutu bazında yaklaşık yüzde 90’ını artık ülkemizde üretiyoruz. Bir başka büyük atılım ise Türkiye’nin ihtiyacı olan aşıların yüzde 87’sini artık kendisinin üretecek olmasıdır. Bunun için, ülkemizin gururu Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin inşaatına devam ediyoruz. Pandemi döneminde yerli aşımız TURKOVAC’ı üretmiş olmamız ise başlı başına bir övünç konusudur. Yetişmelerinde, son 20 yılın büyük payı olduğu bilim adamlarıyla da övünç duyun.”

“Türkiye sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahip”

Koca, Türkiye genelinde 21 şehir hastanesi olduğuna dikkati çekerek, 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi’nin günlük ortalama hasta sayısının yaklaşık 6 bin, 2022’de yapılan toplam muayene sayısının yaklaşık 2 milyon, gerçekleştirilen ameliyat sayısının da 100 bin olduğunu anlattı.

Türkiye'nin sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Koca, “Geçmiş yıllarda Türkiye’nin ihtiyaçları Türkiye’nin boyunu aşıyordu. Bugünün Türkiye’sinde, hedef günü yakalamak değil, bugünün Türkiye’si geleceğin kulvarındadır. Ülkemizle gurur duyalım. Dünyada büyüklüğün ölçüsü olmaya doğru gidiyoruz” ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye’de alınan tedbirlere değinen Koca, bu durumun hızlı karar alabilmenin sonucu olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan sağlık tesisleri

5 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3 Sağlıklı Hayat Merkezi, 35 Aile Sağlığı Merkezi, 29 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 11 Sağlık Evi