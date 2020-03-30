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Ürgüp’te ‘Evde Kal’ pankartları yüzleri güldürüyor
ÜRGÜP’TE BİR ÇOK NOKTAYA ASILAN PANKARTLARDA “ÜRGÜP’TEN ÇIKTIĞIMI GÖREMEZLER, ÇÜNKÜ EVDEYİM” , “İÇİM ÜRPERİYOR YA EVDE YOKSAN” , “EVİMDE MİS KOKAR SEHER YELLERİ”, “BİZE HER GÜN PAZAR” SLOGANLARI İLE “EVİNİZE GİDER” YÖN LEVHALARINDA EVDE KALMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR.
Genel 30.03.2020, 15:03 30.03.2020, 16:34
Nevşehir Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlattığı şarkı ve türkü sözlerinden alıntı yapılan pankartlarla vatandaşları evlerinde kalmaları için tatlı bir dille uyarıyor.
Ürgüp’te bir çok noktaya asılan pankartlarda “Ürgüp’ten çıktığımı göremezler, çünkü evdeyim” , “İçim ürperiyor ya EVDE yoksan” , “Evimde mis kokar seher yelleri”, “Bize Her gün Pazar” sloganları ile “Evinize gider” yön levhalarında evde kalmanın önemine dikkat çekiliyor.