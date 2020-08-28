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Uçhisar Kalesi’ni 8 ayda 65 bin 900 turist ziyaret etti
NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI UÇHİSAR BELDESİNDE BULUNAN DÜNYANIN EN YÜKSEK PERİBACASI KONUMUNDAKİ UÇHİSAR KALESİ’Nİ YILIN İLK 8 AYINDA 65 BİN 900 YERLİ VE YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ.
Genel 28.08.2020, 10:18
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ni yılın ilk 8 ayında 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, “Kapadokya bölgemizin zirvesinde bulunan ve bölgeye hakim olan Uçhisar Kalemizi 8 aylık zaman diliminde 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Tabi ki biz bu rakamın daha üstlere çıkmasını arzu ederdik. Ama korona virüs ile mücadele kapsamında kalemize yaklaşık bir buçuk ay boyunca ziyaretçi kabul edemedik. Ama yılsonuna kadar ki hedefimiz Uçhisar Kalesi’ni en az 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesidir” dedi.