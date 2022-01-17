Turkcell Cep Telefonları Kategorisinde 2022 Ocak Fırsatları
Cep Telefonları Kategorisinde %20'ye varan indirimler Pasaj’da! Kaçırmayın
Genel 17.01.2022, 22:32
Katılım Kriterleri
Kampanya 13.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya, seçili ürünlerin peşin tekliflerinde geçerlidir.
Ürünler stoklarla sınırlıdır.
Kampanyalı ürüne kampanya süresince birden fazla satıcı farklı fiyatlardan teklif verebilir. En ucuz fiyat kampanya süresince değişkenlik gösterebilir.
Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
Bu kampanya sadece turkcell.com.tr/pasaj üzerinden yapılacak peşin alışverişlerde geçerlidir.
Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kampanya hangi tarihler arasında geçerlidir?
Kampanya 13.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında geçerlidir.