Türk Bayrağı Resimleri (29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramına Özel)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in onuncu yılı anısına 29 Ekim 1933'te yapılan kutlamalarda Cumhuriyet Bayramının önemi konusunda verdiği 10. Yıl Nutkunda bu bayramın en büyük bayram olduğunu söylemiştir.

Bu Eşsiz Güne Özel Türk Bayrağı Görsellerini sizler için derledik.

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