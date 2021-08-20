Tarım Bağkur’u Prim Ödeme Zamanları Değişti

Başkan Mustafa Korkmaz, “Odamıza kayıtlı çiftçilerimiz çiftçi olduklarını belgeledikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Tarım Bağkur’una dahil ediliyorlar. TZOB Genel Başkanımızın girişimleri ile aylık ödenen prim ödeme zamanları yılda iki eşit taksit olarak değişti. Genel Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yılda 2 taksitte ödenmesi aylık ödeyemeyen hasat sonunu bekleyen çiftçilerimiz için bir fırsat oldu aynı zamanda primler aylık yatmadığı taktirde sağlıktan yararlanılamıyordu böylelikle iki eşit taksitte ödenmesi halinde problem yaşanmayacak. Tarım Bağkur primlerinin yüksek olduğunu da biliyoruz her seferinde de dile getiriyor ilgili Bakan ve Bürokratlarımıza bildiriyor, konuyu aktarıyoruz. İnşallah devletimiz bu konuda da çiftçilerimize bir kolaylık sağlar.

Prim ödemeleri şu şekilde gerçekleşecek;

Tarım BAĞ-KUR prim ödeme zamanları değiştirildi. Yapılan değişikliğe göre;

* Ocak - Haziran dönemi Bağkur primleri Temmuz ayı sonuna,

* Temmuz - Aralık dönemi Bağkur primleri ise takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenecektir.

Bu değişikliğin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz." dedi