Süper Loto İçin Muhteşem Sayı Önerileri

2007'den bu yana birçok insanı zengin eden Süper Loto kazandırmaya devam ediyor.Bu haberimizde size Süper Loto İçin Sayı Önerileri vermek istiyoruz. Ama bu önerilerin tamamı istatistik bilimine dayanmaktadır. Size tutacak kupon adı altından satış yapmaya çalışan kişilerden uzak durun ve haberimizi okuyun. Ayrıntılar 8 Aralık 2016 tarihli haberimizde

Süper Loto İçin Muhteşem Sayı Önerileri
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2007'den bu yana birçok insanı zengin eden Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Bu haberimizde size Süper Loto İçin Sayı Önerileri vermek istiyoruz. Ama bu önerilerin tamamı istatistik bilimine dayanmaktadır. Size tutacak kupon adı altından satış yapmaya çalışan kişilerden uzak durun ve haberimizi okuyun.

Süper Loto'da 54 rakam arasından altısını bilmeye çalışıyorsunuz. Matematiksel olarak Milli Piyango idaresinin oynattığı en düşük olasılıklı oyun olarak dikkatleri üzerine çekiniyor. En düşük olasılığa sahip olması aynı zamanda en yüksek ikramiyelerden birini vermesine neden oluyor. Kimi zaman haftalarca devreden oyun birçok insanın hayatını değiştirdi. Ve çok yakında sizinkini de değiştirebilir. Süper Loto'da birçok oyuncu en çok ve en az çıkan rakamları merak ediyor. Konuyu sizler için araştırdık ve şöyle verilere ulaştık;

Süper Loto'da en çok hangi rakamlar çıkıyor?
1.     35 sayısı 72 defa isabet etmiştir
2.     13 sayısı 63 defa isabet etmiştir
3.     37 sayısı 61 defa isabet etmiştir
4.     45 sayısı 60 defa isabet etmiştir
5.     1 sayısı 59 defa isabet etmiştir
6.     33 sayısı 55 defa isabet etmiştir

Süper loto oldukça uzun bir zamandır oynanıyor. Yaklaşık 400 haftadır oynana oyunda 35 rakamının oldukça şanslı olduğunu görmemek içten değil. Aşağıdaki istatistikte ise en az çıkan rakamlar yer alıyor.

Süper Loto'da en az hangi rakamlar çıkıyor?
1.     53 sayısı 34 defa isabet etmiştir
2.     52 sayısı 35 defa isabet etmiştir
3.     3 sayısı 36 defa isabet etmiştir
4.     27 sayısı 36 defa isabet etmiştir
5.     42 sayısı 36 defa isabet etmiştir
6.     6 sayısı 37 defa isabet etmiştir

En son 23 Nisan 2015'te çemberden düşen 20 sayısı haftalardır düşmüyor. 7 sayısı ise 14 Mayıs 2015'tan beri kimseyi güldürmedi.
Süper Loto İçin Sayı Önerileri arasında en bilineni en az ve en çok çıkan sayılara oynamak olabilir. Ama siz siz olun bu yöntemi denemeyin. Olası bir şekilde tuttursanız bile sizin gibi oynayan onlarca insan olduğunu unutmayın. Süper Loto İçin Sayı Önerileri içinde en iyisi içinizden gelene oynamaktır. Bir kupon yapan insan ile 1 milyon kupon yapan aynı şansa sahiptir. İkisi de ikramiyeyi ya tutturur, ya tutturamaz. Bu sebeple mümkün olduğu kadar bilinçli oynamaya özen gösterin. İyi oyuncular her zaman kaybetmemek için oynayanlardır. Hayatınızda ne iş yaparsanız yapın kaldırabileceğiniz riskler alın. Yoksa elinizdekilerden çok daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Süper Loto İçin Sayı Önerileri hakkında kafanızda birçok fikir oluştuğuna eminim. Bu şekilde oynamaya devam ederseniz. oyundan zevk almayı başarabilirsiniz. Belki 2016 yılında şans yüzünüze gülebilir. En yakın bayiden kuponunuzu oynayın. Çıkmaz demeyin şansınızı deneyin.
Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2016, 13:34
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YORUMLAR
Handan
Handan - 2 yıl Önce

TRT de çekilişlerin canlı olarak yayınlanması gerekir.Bütün dünyada böyledir. Bunların noterlerine filan güven olmaz.Kendi adamları nede olsa..

gökhan
gökhan - 2 yıl Önce

aynen oyle bende güvenmiorum

muzaffer
muzaffer - 2 yıl Önce

ben boyle olduğuna inanmıyom

cemal keydal
cemal keydal @muzaffer - 4 ay Önce

ya biz oynamıyoruz yada sistemle oynayan canbazlar yüzünden soyulmaya devam ediyoruz devlete katkı