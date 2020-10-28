Siyaset İle İlgili Söylenmiş Güzel Sözler

Dış Politika, hassas terazi ile tartılmalıdır.

2.Abdulhamid



Bağımsızlar, politikayı politikacının tutsaklığından, kurtarmayı isteyenlerdir.

Adlai Stevenson



Siyaset, sezdirmeden değişme sanatıdır.

Andre Maurois

Bir insan hakkında fıkralar yapılmaya başladı mı, artık onun istifası gelmiştir.

Benjamin Disraeli

Hiçbir şey bilmez, yine de her şeyi bildiğini sanır, böyle biri neden başarılı bir politikacı olmasın?

Bernard Shaw

Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır.

Bernard Shaw

Siyasette yükselmenin sırrı, aptal ve kanaatkâr görünüp akıllı ve muhteris olmaktır.

Charles de Montesquieu

Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak, yalnız siyaset alanında görülür.

Edgar Fause

Politikacı, başkasının nasırına basıldığı zaman, feryat koparma yeteneği olan kişidir.

Henry Tisot

Siyaset cambazlığına giren bir adam, iradesine dikkat etmelidir; çünkü siyaset karakteri bozar.

Otto von Bismarck

Siyaset mahkeme salonlarına girdiği anda, adalet oradan çıkmalıdır.

R.de Guizot

En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimedir.

Ruryard Kipling

Politikacının dili sivri değil kıvrımlı olur

Victor Hugo

Politika gerçekleri gizleyip yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermektir.

Winston Churchill

Ahlak bakımından yanlış olan bir şey, politika açısından da doğru olamaz.

W.E. Gladstone

Tüm politikacılar aynıdır, tek farkları suratlarıyla boylarıdır.

Thedore Roosevelt

Dürüst politikacı birine satıldıktan sonra, öbür seçime kadar başkasıyla pazarlığa oturmayan politikacıdır.

Simon Cameron

Sürekli olarak gerçeği söyleyen politikacı yoktur, çünkü sürekli olarak gerçeği söyleyen kişi politikacı olamaz.

Mark Twain