Siyaset İle İlgili Söylenmiş Güzel Sözler
Dış Politika, hassas terazi ile tartılmalıdır.2.Abdulhamid
Dış Politika, hassas terazi ile tartılmalıdır.
2.Abdulhamid
Bağımsızlar, politikayı politikacının tutsaklığından, kurtarmayı isteyenlerdir.
Adlai Stevenson
Siyaset, sezdirmeden değişme sanatıdır.
Andre Maurois
Bir insan hakkında fıkralar yapılmaya başladı mı, artık onun istifası gelmiştir.
Benjamin Disraeli
Hiçbir şey bilmez, yine de her şeyi bildiğini sanır, böyle biri neden başarılı bir politikacı olmasın?
Bernard Shaw
Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır.
Bernard Shaw
Siyasette yükselmenin sırrı, aptal ve kanaatkâr görünüp akıllı ve muhteris olmaktır.
Charles de Montesquieu
Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak, yalnız siyaset alanında görülür.
Edgar Fause
Politikacı, başkasının nasırına basıldığı zaman, feryat koparma yeteneği olan kişidir.
Henry Tisot
Siyaset cambazlığına giren bir adam, iradesine dikkat etmelidir; çünkü siyaset karakteri bozar.
Siyaset mahkeme salonlarına girdiği anda, adalet oradan çıkmalıdır.
R.de Guizot
En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimedir.
Ruryard Kipling
Politikacının dili sivri değil kıvrımlı olur
Victor Hugo
Politika gerçekleri gizleyip yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermektir.
Winston Churchill
Ahlak bakımından yanlış olan bir şey, politika açısından da doğru olamaz.
W.E. Gladstone
Tüm politikacılar aynıdır, tek farkları suratlarıyla boylarıdır.
Thedore Roosevelt
Dürüst politikacı birine satıldıktan sonra, öbür seçime kadar başkasıyla pazarlığa oturmayan politikacıdır.
Simon Cameron
Sürekli olarak gerçeği söyleyen politikacı yoktur, çünkü sürekli olarak gerçeği söyleyen kişi politikacı olamaz.
Mark Twain