Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Sayısal Loto şanslı sayılar nelerdir ? sorusundan önce şu bilgileri hatırlatalım. Milli Piyango’nun loto oyunları kapsamında çıkarmış olduğu ilk oyun olma özelliğini taşıyan Sayısal Loto herkes için umut kapısı olmuş durumda. İşsizliğin had safhada olduğu, ekonomik krizin etkilerinin hala devam ettiğimiz Türkiye’de insanlar kısa yoldan para kazanmanın peşinde her hafta loto bayilerinde. Dünyada ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan Sayısal Loto ilk olarak 1955 yılında “Loto -49’dan 6” ismi ile Almanya’da oynanmıştır. Daha sonra bütün dünyaya yayılarak, 1996 yılında Türkiye’de oynanmaya başlamıştır. Günümüzde sayısal oyunlar kategorisinde en çok oynanan oyundur.



Sayısal Loto 1’den 49’a kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 6 farklı sayının seçilmesiyle oynanıyor. Yapılacak çekişte 6, 5,4 ve 3 sayıyı birlikte tahmin edenler ikramiye kazanma hakkını elde ediyor. Sayısal Loto yapılan son değişiklikle bir haftada 6 bilen çıkmaması durumunda bir sonraki haftaya devreden tutar 3 çekilişle sınırlı tutulmuştur. Yapılan düzenlemeyle 4.haftada da 6 bilen kişi çıkmazsa önceki haftalarda biriken tutarlarla birlikte 5 bilenlere dağıtılmaktadır. Bu uygulama da oyunun daha cazip hale gelmesini sağlamıştır ve insanlar için sayısal loto şanslı sayılar ile umut kapısı olmaya devam etmiştir.



Sayısal loto da ikramiyeler büyüklüğüne göre bayiler, Milli Piyango şubeleri ya da Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından ödeniyor. Çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zamanaşımına uğramış oluyor.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR ?

Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir. Sayısal loto sonuçları her hafta cumartesi 21.30’dan sonra duyurulur. 18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.

Sayısal Loto’nun 9 Ocak 2016 tarihinde yapılacak 1.000 çekilişinin büyük bir ilgiyle takip edileceği ve talebin maksimum düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.



Aslında sayısal loto tamamen şansa dayalı bir oyundur. Amaç dadizinine ulaşmaktır. Oyun tamamen olasılık ihtimalleri üzerine kurulu, 49 sayıdan doğru 6 sayıyı bilme ihtimali 14 milyonda birdir.“Ya çıkarsa”, “çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin ,” belki de sıra sizde” “şansınızı deneyin, size de çıkabilir” sloganlarıyla hepimiz şans oyunlarını oynayarak çıkacak paraların hayallerini kurmuşuzdur. Ortadaki ikramiye hepimizin başını döndürmekte, o şanslı 6 rakamı bulabilmek için farklı matematiksel yöntemler kullanılmakta. Loto analizleri için artık internette siteler açılıp, bilgisayar programları geliştiriliyor.Sayısal lotoda altı rakamın gelme olasılığı yapılan her kolonda eşit. Yani ardışık devam eden sayıları kupona koymakla, karışık sayıları oynamak arasında hiçbir fark yok. Bütün ihtimaller tutabilir. Ama sayısal loto da ard arada 3 sayının çıktığı pek görülmemişti. Yani bir haftada 24-25 ve 26 sayıları kuponda hiç yer almamıştır. Düşük de olsa bunun ihtimali yok değildir.Doğrusu burada matematikten çok hayal gücünün, inatçılığın önemi ortaya çıkıyor. Rakamları hissetmek, her hafta oynamak şansınızı biraz daha arttırıyor.. İnsanlar her hafta şansını deniyor. Sınırlarını zorluyorbulmaya çalışıyor.