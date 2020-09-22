21 Eylül 2020 Pazartesi reytingleri belli oldu mu? Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi günü en çok ne izlendi? Merak edilen reyting sonuçları açıklandı.21 Eylül 2020 Pazartesi tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? 21 Eylül 2020 Pazartesi sonuçlarına göre MasterChef Türkiye ne kadar izlendi?

21 Eylül 2020 Pazartesi tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada 'Çukur', 2. sırada TV8'de ekrana gelen “MasterChef Türkiye ”, 3.sırada “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz. SOSYAL MEDYA #ÇUKURYIKILMAZ DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 6.51 izlenme oranı (rating), 16.96 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 6.71 izlenme oranı (rating), 15.62 izlenme payı (share), AB'de 5.41 izlenme oranı (rating), 13.27 izlenme payı (share) elde etti. #ÇukurYıkılmaz etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 55 dakika dünyada ise 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı. YAMAÇ, EFSUN'UN YANINA GİTTİ!

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun'a gitti. Efsun ve Yamaç'ı birlikte gören Nehir ise adeta yıkıldı. Nehir, ikisini birlikte gördükten sonra eşyalarını toplayarak Koçovalılar'ın evini terk etti. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti. Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi. Efsun, Yamaç'ın zaafının 'Çukur' olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cengiz Erdenet, Yamaç'ı köşeye sıkıştırmak için hamlesini Çukur'a yaptı ancak işler umduğu gibi olmadı.

AB'de ise 1.sırada “MasterChef Türkiye”, 2.sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3.sırada “Yasak Elma” dizisi yer aldı.