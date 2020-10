ÖSYM Sınavlarda yasak olan ve izin verilen maddeler/eşyalar/belgeler için tıklayınız

ÖSYM Sınavlarına girişte adayların yanında bulundurması yasak olan ve izin verilen maddeler/eşyalar/belgeler için tıklayınız

DİKKAT

* Sınav görevlileri basit olmayan ev ve araç anahtarlarını Bina Yöneticisinin göstereceği bir yere koymak zorundadırlar.

26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” gereği, sınav

gizliliği ve güvenliği kapsamında sınav binalarında hiç bir eşya emanete alınmayacağından; adayların / görevlilerin sınav binalarına;

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan

bluetooth ve benzeri cihazlar ile; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç ),

plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel



toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç ) banka/kredi kartı v.b. kartlarla, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem,silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek ( şeffaf pet şişe içerisinde bandajıçıkarılmış su hariç ), ilaç ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen engelli ve YSYM binalarında sınava girecek olan engelli adayların Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olan ilaç, gıdave cihazları yukarıda belirtilen yasak kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca sınav görevlilerinin, ÖSYM Başkanlığına daha önceden sağlık kurulu raporunubildirmiş, gerekli izinleri verilmiş ve Görevlendirme Belgesind e yazılı olan ilaç, gıda ve cihazları bu kapsam dışındadır.