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Nevşehir’den İzmir’e ikinci yardım tırı yola çıktı
Nevşehir’de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar İzmir’e gönderildi.
Genel 02.11.2020, 19:17 02.11.2020, 20:24
Nevşehir’de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar İzmir’e gönderildi.
Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak için başlatılan kampanya çerçevesinde öğle saatlerinde Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törenle İzmir’e giden ilk yardım tırının ardından ikinci yardım tırı da hareket etti. Nevşehirli hayırsever vatandaşların dayanışma ve paylaşma duygusuyla destek sağladığı ve içerisinde gıda, hijyen seti, su, oyuncak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin bulunduğu tır Nevşehir Belediyesi önünden uğurlandı.