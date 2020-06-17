Nevşehir’den 16 hakim ve 5 savcı giderken, 8 hakim ve 7 savcı atandı
HAKİMLER SAVCILAR VE KURULU TARAFINDAN KARARNAME SONRASINDA NEVŞEHİR’DE GÖREV YAPAN 16 HAKİM VE 5 CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV YERİ DEĞİŞİRKEN NEVŞEHİR’E 8 HAKİM VE 7 SAVCI ATAMASI YAPILDI. NEVŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI MURAT KALKAN’DA KARARNAME SONRASINDA ESKİŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ATANDI.
Hakimler Savcılar ve Kurulu (HSK) tarafından kararname sonrasında Nevşehir’de görev yapan 16 hakim ve 5 savcının görev yeri değişirken Nevşehir’e 8 Hakim ve 7 savcı ataması yapıldı. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Kalkan’da kararname sonrasında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
HSK Kararnamesi sonrasında Ardahan Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Barış Durgun Nevşehir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atanırken, Sarıoğlan Hakimi Belkıs Aldemir, Nevşehir Hakimliğine, Hadim Hakimi Zehranur Arslantürk, Nevşehir Hakimliğine, Kozan Hakimi Hale Didem Badak, Nevşehir Hakimliğine, Diyadin Hakimi Canan Petek Bozdoğan, Nevşehir Hakimliğine, Beytüşşebap Hakimi Gamze Sığın, Nevşehir Hakimliğine, Bozova Hakimi Ayhan Tetik, Nevşehir Hakimliğine, Eleşkirt Hakimi Esra Çakmak Biçicioğlu, Nevşehir Hakimliğine, Bayburt Cumhuriyet Savcısı Fatih Bedir, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Aybastı Cumhuriyet Savcısı Ömer Aksu, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Tortum Cumhuriyet Savcısı Emrah Coşkun, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Tekman Cumhuriyet Savcısı Emrah Karakaya, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı Mehmet İlteriş Öztürk, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sabancı, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Sason Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına atandı.