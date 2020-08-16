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Nevşehir’de toplu halde taziye yasaklandı
NEVŞEHİR VALİLİĞİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA TAZİYELERİN TOPLU HALDE YAPILMAMASI KARARI ALINDI.
Genel 16.08.2020, 13:28
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Acılarımızı paylaşarak azalttığımız taziye evleri maalesef covid-19 salgının yayılmasında en büyük pay sahibi. Başka kayıplar ve acılar yaşamamak için covid-19 salgını tedbirleri kapsamında taziyelerin toplu halde yapılmaması kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.