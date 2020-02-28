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Nevşehir’de mülteciler terminale akın etti
Süper Lig’in 24. Hafta Karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş’ı Konuk Ediyor. Mücadelenin İlk Yarısı Ev Sahibi Takımın 1-0’lık Üstünlüğüyle Sona Erdi.
Genel 28.02.2020, 21:11 28.02.2020, 22:56
Türkiye’nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Nevşehir’de mülteciler Adnan Menderes Terminaline akın etti.
Nevşehir’den İstanbul’a ardından Yunanistan’a gideceklerini söyleyen Afgan mülteciler daha sonra ise başta Fransa olmak üzere Avrupa’da çeşitli ülkelere gideceklerini söyledi.
Nevşehir’de otobüs firması yetkilisi Hazım Oral’da bugün 8 otobüs İstanbul’a yola çıktığını ifade ederken rezervasyonların oldukça fazla olduğunu söyledi.