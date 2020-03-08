Nevşehir’de kadınlar ilk kez balona bindi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Nevşehir’de İkamet Eden 8 Kadına Balon Turu Hediye Etti. Hayatlarında Hiç Balona Binmeyen Kadınlar Arasında Yapılan Çekiliş İle 8 Kadın Belirlenirken Kadınlar Bu Sabahın İlk Işiklariyla Peribacalarının Eşsiz Güzelliklerini Kuşbakışı İzlemenin Mutluluğunu Yaşadı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla daha önce hiç sıcak hava balon turlarına katılmayan 8 kadına balon turu hediye etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir’de ikamet eden 8 kadına balon turu hediye etti. Hayatlarında hiç balona binmeyen kadınlar arasında yapılan çekiliş ile 8 kadın belirlenirken kadınlar bu sabahın ilk ışıklarıyla peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.
Üniversite öğrencisi Esma Yılmaz’da hayatında ilk kez balona bindiğini ifade ederken, “ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencisiyim. AVM’de katıldığım çekiliş sayesinde balon turuna katılıyorum ve çok mutluyum. Daha önce hiç balona binmedim. Heyecanlıyım ve korkuyorum şuanda” diye konuşurken bir mağazada çalışan Esma isimli genç kadın ise yaptığı açıklamada, “AVM’de çekilişe katıldım. İlk kez balon turuna katılıyorum. Unutamadığım bir 8 Mart Dünya Kadınlar günü oldu. Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.