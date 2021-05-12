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Nevşehir’de Filistin’de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed’in miraç yolculuğuna çıktı yer olan Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs’te katliam yapan İsrail’in şehit ettiği Filistinliler için Nevşehir’de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Genel 12.05.2021, 13:46 12.05.2021, 16:02
Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed’in miraç yolculuğuna çıktı yer olan Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs’te katliam yapan İsrail’in şehit ettiği Filistinliler için Nevşehir’de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Filistin için dua edildi.