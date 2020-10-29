Nevşehir’de drift gösterisi nefesleri kesti

Nevşehir’de cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde drift ve ralli otomobilleri ile kortej ve gösteri yapıldı.

Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ankara Otomobil Sporları Kulübü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında otomobilleri kortej düzenlerken kortej sonrasında ise drift gösterisi yapıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada gazetecilere yaptığı açıklamada yapılan "Bu etkinlikle Cumhuriyet Bayramı’nı farklı bir şekilde kutlamış olduk" dedi. Belediye Başkanı Arı, “Pandemi nedeniyle salonlarda program yapmak problem olduğu için açık alanda etkinlik yapmak istedik. ANOK ile birlikte kortej ve gösteri yaptık. Yarışçılar ve halkımız burada keyifli bir gün yaşadı. Beraberinde bir heyecan yaşanması sağlanmış oldu. Cumhuriyet Bayramı’nı farklı bir şekilde kutlamış olduk. Federasyon temsilcilerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü kutluyorum. Bu şehir her ay farklı organizasyonlara ev sahipliliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.