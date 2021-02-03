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Nevşehir’de bir köy karantina altına alındı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı Köyü, mutasyona uğrayan korona virüslü kişinin tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı.
Genel 03.02.2021, 15:00 03.02.2021, 16:02
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı Köyü, mutasyona uğrayan korona virüslü kişinin tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “ İlçemize bağlı Abuuşağı köyünde Kovid-19 vakalarının yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen köyümüz 03 Şubat 2021 tarih ve 2021/2 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 03 Şubat 2021 Çarşamba gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.