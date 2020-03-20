Son Dakika
Nevşehir’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı
NEVŞEHİR’DE 3 GÜNDÜR YAĞAN KAR YAĞIŞI DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ŞİDDETİNİ ARTIRMASIYLA BİRLİKTE İL GENELİNDE 20 KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPANDIĞI ÖĞRENİLDİ.
Genel 20.03.2020, 11:20 20.03.2020, 11:33
Nevşehir’de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışının dün gece şiddetini artırmasıyla il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Nevşehir’de dün gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı, il genelinde 20 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarına başladı. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.