Nevşehir Valisi kendisi ile fotoğraf çekinmek isteyen çocuğun annesi ile görüntülü konuştu

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, korona virüs denetimlerine katılarak esnafları ziyaret etti.

Nevşehir’de Covid-19 değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer almasının ardından yeni normalleşme başladı. Nevşehir’de normalleşme ile birlikte kafe ve restoranların açılmasıyla birlikte ise korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma komutanı Jandarma kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay ile birlikte esnafları denetlerken esnaflara kuralları uyalım çağrısında bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in denetimleri esnasında ise 5 yaşında olan Hira ise Vali Becel ile fotoğraf çekinmek istediğini iletmesinin ardından Vali Becel küçük kızı kucağına alarak bir süre sohbet etti. Teyzesi ile birlikte olduğunu ifade eden minik Hira daha sonra ise Hira’nın annesi ile görüntülü konuşarak bir süre sohbet etmesi kameralara yansıdı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel denetimler esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada Nevşehir’de korona virüs denetimlerinin bundan böyle daha sık yapılacağını ifade ederken vatandaşlara yaptığı çağrıda da pandeminin henüz bitmediğini bu yüzden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi. Vali Becel, “ Bugün yeni bir dönem başladı. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde tüm Türkiye’de kontrollü normalleşme adı altında ülkemizin her yerinde özellikle bugün yoğun bir denetim gerçekleştirilecek. Türkiye’de 260 bin personelle sahadayız. Nevşehir’de bin kişi ile denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizde gerek 2 Mart’ta gerek bugün sahaya inmek suretiyle yeni normalleşmenin başladığı günden itibaren vatandaşlarımızın, esnafımızın desteğini istiyoruz. Biz gerekli denetimleri yapacağız ama daha ziyade vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın uyması çok önem arz ediyor. Nevşehir’de 100 bindeki vaka sayısına baktığımızda 48.50 civarındayız. Bu oranın daha da düşmesini arzu ediyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Bir taraftan da aşı çalışmalarımız devam ediyor. Aşı ile ilgili de çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. İnşallah aşılamanın yaygınlaşmasıyla beraber ve denetimlerimiz hepsinden önemlisi vatandaşlarımızın tam desteğiyle bizim hedefimiz tabi ki hep üstte. Yani mavi grupta risksiz yerde olmayı hedefliyoruz. Bunu birlikte yapacağız. Ben Nevşehir’e o anlamda güveniyorum. Burası turizmin önemli bir merkezi ve gidiş gelişlerin oldukça hareketli olduğu bir iliz. Türkiye’nin her yerinden ve dünyadan misafirlerimiz geliyor. Bu yeni dönemle beraber gelecek olan misafir sayılarında artış olacağını biz biliyoruz. Çünkü otel rezervasyonlarında ciddi bir artış oldu. Bununda olumsuz etkilenmemesi için her gün sektörel denetimlerimizi yapacağız. Aynı zamanda izolasyon denetimlerimizi de yapacağız. Buradan sizin vasıtanız ile çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle pozitif vakaların ve temaslıların izolasyona mutlaka dikkat etmeleri, dışarı çıkmamaları herhangi bir semptom gördüğü anda itibaren kendisini izolasyona almasının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeni normalleşme ile birlikte pandemi bittiği algısının yayılmamasını istiyoruz. Pandemi devam ediyor. Maske takmaya, mesafeye ve hijyene dikkat edeceğiz. Bir süre aha böyle gidersek bizim çabalarımızla beraber olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.