Nevşehir Valiliğinden, Hacıbektaş açıklaması
NEVŞEHİR VALİLİĞİ TARAFINDAN, HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN THKP-C ÖRGÜT ÜYESİ ULAŞ BARDAKÇI’NIN İLÇEDE BİR SOKAĞA İSMİNİN VERİLMESİ KONUSUNDA YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPILDI.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ’Hacıbektaş Belediyesi tarafından yasa dışı örgüt üyesi olan Ulaş Bardakçı isminin, Hacıbektaş ilçesinde bir sokağa verildiği yönündeki iddialara’ ilişkin haberler yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak Hacıbektaş Belediye Meclisince alınan sokak isim değişikliği kararının yürürlüğe girmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesinde ’Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer’ hükmü amir hükümdür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.