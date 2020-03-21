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Nevşehir Belediyesi: “65 yaş üstü insanları görürseniz arayın”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN BU GECE YARISINDAN İTİBAREN 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLARIN DIŞARI ÇIKMASININ YASAKLANDIĞININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN NEVŞEHİR BELEDİYESİ DE SOSYAL MEDYA HESABINDAN 65 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARI SOKAKTA GÖRÜRSENİZ ARAYIN PAYLAŞIMINDA BULUNDU.
Genel 21.03.2020, 21:24 21.03.2020, 22:22
İçişleri Bakanlığı tarafından bu gece yarısından itibaren 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmasının yasaklandığının açıklanmasının ardından Nevşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Nevşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından, “ Yaşlı ihbar hattı Alo 153. 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın. Bütün yaşlılarımızı çok seviyoruz ve her şey onların ve bizlerin sağlığı için” sözlerini paylaştı.
Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.