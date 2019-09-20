Nedir Bu Maklube? Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

Maklube, (Arapça: مقلوبة "dönüştürülmüş") Kuzey Arap dünyasında olduğu gibi, Türkiye'de de Arapların çoğunlukta yaşadığı Siirt ve Mardin gibi yerlerde pişirilen bir yemektir.



Yemeğin çok farklı hazırlanışları olup, Orta Doğu'da ve de Dünya'da en çok rağbet gören Suriye-Filistin şekline göre kuzu eti çam fıstığı ve bademlerle dibi zeytinyağlanmış bir tencerede kavrulur. Sonrasında tencerenin dibine kızartılmışpatlıcan döşenir. Üzerine et, onun üzerine de pirinç döşenir, tekrar patlıcan tekrar et tekrar pirinç döşenerek tencere doldurulur az bir su ilave edilerek karıştırmadan pişirilir. Pirinçler pişince tencere büyük bir sofra tepsisine ters kapatılarak boşaltılır. Pirince bol bol karabiber ve başka baharatlar eklenir.



Etli Maklube Tarifi



MALZEMELER

3 orta boy patlıcan

4 bardak pirinç

1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı yenibaharTuzPatlıcanı kızartmak için 1,5 çay bardağı sıvıyağPilav için 6 bardak kaynamış suYarım kg kuşbaşı et (kuzu veya dana)3 sivribiberYarım paket margarinEtin üstüne su eklenip tencerede pişirilir. Et suyunu çekince margarin ve sivribiberler eklenip kavrulur. Karabiber, yenibahar eklenir. Patlıcanlar alaca soyulur ve boyuna dilimlenir. Sıvıyağda kızartılır. Kızartılan patlıcanlar tencerenin dibinden yukarı doğru dizilir.Tercihe göre kavrulan etler veya mantarlar tencerenin dibine konur. Üstüne daha önceden 10 dakika tuzlu ve kaynar suda bekletilmiş pirinç süzülüp boşaltılır. Tuz ve 6 bardak kaynamış su pirincin üstüne eklenir. Kaynadıktan soma kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir. Yarım saat demlendikten sonra, yuvarlak tepsiye ters çevrilir.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 19:15