Mübarek 11 aylar bayram mesajı

Ramazan bayramı mesajları 2020



Bayramlar, ınsanlar arasındakı karsılıklı sevgı ve saygının percınlendıgı gunlerdır. Bayramlar, ınsanların bırbırlerıyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıstıkları, kardesce kucaklastıkları gunlerdır.



* Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar…



* 11 Ayın Sultanı Ramazanın Soframıza Getirdiği Bolluk Gibi Bu Bayramda Bol bol içinizde Huzur Olsun, Bayramınız Mübarek Olsun.



* İstenilen her an sigara içilebilen ve her can çektiğinde yemek yenilebilen mübarek olmayan 11 aylar başlamıştır, hayırlı olsun



Sade hazır bayram mesajları



1. Hayırlı bayramlar diler, mutlu ve sağlıklı daha nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz.



2. Bayramda yanınızda olamadığımız için üzgünüz, dileriz bu çiçekler size bayram sevgisini getirebilir.3. Daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle.4. Bayramınızı kutlar, ellerinizden öperim.5. İyi Bayramlar.6. Senin ve ailenin bayramını kutlar, bayramla birlikte nice mutlu ve huzurlu günler dilerim...Yüce Rabbimin ışığı ve aydınlığı üstümüzde olsun. Yolumuz Kur-an, ışığımız iman olsun. Dualarımız kabul, yerimiz cennet, komşumuz Hz. Muhammet (s.a.v) olsun. Bayramınız kutlu ve sevdiklerinizle hep birlikte olsun.