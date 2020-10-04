Son Dakika
Meteoroloji sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son dakika açıklamasında iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olacağını belirtti Yapılan açıklamada belirli saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Genel 04.10.2020, 10:12
Hava Sıcaklıkları Artıyor!
Bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat illerinde 06.10.2020 Salı gününden itibaren 08.10.2020 Cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Etkili olması beklenen sıcak havadan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.