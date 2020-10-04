Meteoroloji sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor

Hava Sıcaklıkları Artıyor!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının 04.10.2020 Pazar gününden itibaren ülkemizin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat illerinde 06.10.2020 Salı gününden itibaren 08.10.2020 Cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Etkili olması beklenen sıcak havadan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.