Mersin'e kar ne zaman yağacak? Mersin 15 günlük detaylı hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Mersin'e ne zaman kar yağacağı oldu. Ayrıntılar 26 Ocak 2022 tarihli haberimizde.
Genel 26.01.2022, 13:22 26.01.2022, 13:32
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir'e ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca Mersiin'li Mersin'de kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Mersin'e kar ne zaman yağacak? Mersin 15 günlük detaylı hava durumu. Ocak ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Mersinliler Mersin'e ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Mersin'e kar ne zaman yağacak? Mersin'e 15 günlük detaylı hava durumu
Mersin Hava Durumu 15 Günlük Tahmini
KAYNAK: https://www.havadurumu15gunluk.net/havadurumu/mersin-hava-durumu-15-gunluk.html
kihgef 60 dakika önce
mmersine karyagsin ya
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zafer 59 dakika önce
Mersine Kar yağsın. her yerde kar var bizede yağsınnn
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