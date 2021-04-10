Son Dakika
Kapadokya’da Nisan ayında peribacaları beyaza büründü
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.
Genel 10.04.2021, 08:56
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi günü de kar yağışı beklendiği açıklandı.Nevşehir’e 2 yıl aranın ardından yeniden Nisan karı yağarken bölgeye son olarak 20 Nisan 2019 yılında kar yağışı yaşanmadı.