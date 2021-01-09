Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve aşırı rüzgar nedeniyle Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.