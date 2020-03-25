Kapadokya Teknopark korona virüs ile mücadele kapsamında siperlik üretiyor
TÜM TÜRKİYE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN KAPADOKYA TEKNOPARK KORONA VİRÜS SALGININDAN DOLAYI İTHAL EDİLMESİ GEREK MALİYETİ YÜKSEK VE SAYICA ÇOK OLMASI GEREKEN KRİTİK MEDİKAL PARÇALARI 3D YAZICILAR İLE ÜRETMEYE BAŞLADI. KAPADOKYA TEKNOPARK TARAFINDAN ÜRETİLEN SİPERLİKLER HASTANELERE ÜCRETSİZ OLARAK VERİLECEK.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark korona virüs ile mücadele kapsamında medikal malzeme üretimine başladı.
Tüm Türkiye korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Teknopark, korona virüs salgınından dolayı ithal edilmesi gerek maliyeti yüksek ve sayıca çok olması gereken kritik medikal parçaları 3D yazıcılar ile üretmeye başladı. Kapadokya Teknopark tarafından üretilen siperlikler hastanelere ücretsiz olarak verilecek.
Kapadokya Teknopark görevlisi Ekrem Çiftçi yaptığı açıklamada siperlik üretimine 2 gün önce başladıklarını 16 saatlik bir çalışma ile 6 adet ürettiklerini söyledi. Çiftçi, “Biz burada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini sahip olduğu 3 boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla doktorlarımıza siperlik üretmeye başladık. 3 boyutlu destek ve gönüllülük hareketiyle yapıyoruz. Hiçbir şekilde kimseden bir masraf talep etmiyoruz. Tamamen üniversitemizin kendi imkanlarıyla yapıyoruz. Günde 6 adet üretebiliyoruz. Fakat Rektörümüzün talimatıyla 2 adet daha 3 boyutlu yazıcı tedarik edeceğiz. Öncesinde biz bu siperlikleri bilgisayarımızda tasarlıyoruz. Daha sonra bunu 3 boyutlu yazıcımıza tanımlayıp baskıya alıyoruz. 6 tane aynı anda basabiliyoruz ve bu 6 adetin basımı 16 saat sürüyor. Kullan at bir parça olmadığı için azda olsa sağlıkçılarımıza destek sağlayabiliyoruz. Şuan biz iki gün önce üretime başladık ve elimizde 6 adet siperlik mevcut. Siperliğin aparatlarını da yine kendi imkanlarımız ile dışarıdan temin ediyoruz. Bu şekilde üretimi gerçekleştiriyoruz. Talep olması halinde biz bunları hastanelere ücretsiz olarak vereceğiz” dedi.