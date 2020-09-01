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Kalp krizi geçiren Boysan’a Ürgüp’te veda töreni düzenlendi
NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE KONAKLADIĞI OTELDE KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ OYUNCU HALDUN BOYSAN’A ÜRGÜP’DE SET ARKADAŞLARI TARAFINDAN VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Genel 01.09.2020, 11:01 01.09.2020, 11:13
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün akşam saatlerinde konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu Haldun Boysan’a Ürgüp’de set arkadaşları tarafından veda töreni düzenlendi.
Kurtlar Vadisi dizisinde ’Tombalacı’ lakabıyla diziye damga vuran isimlerden Haldun Boysan, yeni yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Dizi ekibi tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesiyle otele gelen sağlık ekipleri tarafından Haldun Boysan’a ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan Boysan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.