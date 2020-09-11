İzmir Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri 11 Eylül 2020

2020/112 SAYILI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmış olup yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Covid 19’a bağlı vaka artışlarının olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak olan her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine,

-Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

2020/113 SAYILI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme çalışmalarında gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.09.2020 tarihli ve 14533 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

1. İlimiz sınırları içinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) burun ve ağzı kapatacak şekilde vatandaşlarımıza istisnasız maske takmaları zorunluluğu getirilmesine,

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; 01.06.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtildiği gibi farklı özelliği ve niteliği olan araçlarda yolcu taşıma kapasitesine ilişkin sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla,

-Ayakta yolcu taşıyan otobüslerde; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmalı) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına,

-Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına,

-Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmasına,

-Metro, Tramvay ve Banliyö araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’si oranında yolcu alınmasına,

-Vapurlarda, oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına,

-Araçlara yolcu binişlerinde, maskesiz yolcu alınmamasına,

-Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almalarına,

4. Kaymakamlıklar tarafından vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmasına,

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.