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İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı
Nevşehir’de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri bir sürprizle karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünü unutmayan vatandaşlar, gelen polisleri alkış yağmuruna tuttu.
Genel 10.04.2020, 21:48 11.04.2020, 01:18
Nevşehir’de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri bir sürprizle karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünü unutmayan vatandaşlar, gelen polisleri alkış yağmuruna tuttu.