Gençlik Merkezi sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretiyor
TÜM TÜRKİYE’DE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ADETA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ. BU KAPSAMDA NEVŞEHİR GENÇLİK MERKEZİNDE GÖREVLİ GENÇLİK LİDERLERİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK AMACIYLA SİPERLİ MASKE ÜRETİMİNE BAŞLANDI. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MUSTAFA ÜNLÜER’İN DE KATILDIĞI SİPERLİ MASKE ÜRETİMİNDE GENÇLİK LİDERLERİNİN YANI SIRA GÖNÜLLÜ GENÇLER KATILIYOR.
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer öncülüğünde gönüllü gençler tarafından Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretimine başlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaptığı açıklamada dün itibarıyla sağlık çalışanlarına siperli maske üretimine başladıklarını ifade ederken günde 100 adet maske yaptıklarını söyledi. Ünlüer, “ 81 ilimizde olduğu gibi Nevşehir’de de siperli maske üretimine başladık. Gençlik Merkezi çalışanlarımız, liderlerimiz, gönüllülerimiz ve çalışanlarımız ile beraber siperli maske yapıyoruz. Bu yaptığımız maskeleri de Sağlık İl Müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze yardım etmek amacıyla yapıyoruz. Dün itibarıyla başlamış olduğumuz siperli maskeyi günde yaklaşık 100 adet olarak yapıyoruz. İnşallah zamanla daha çok artırarak sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız” dedi.
Gençlik Merkezinde görevli Gençlik Lideri Esra Ellialtı’da yaptığı açıklamada, “ Ülkemizin ve devletimizin bu zor günlerde yanında olmak amacıyla herkes elini taşın altına koymaya başladı. Bu süreçte biz neler yapabiliriz diye düşündük. Ve aklımıza bu güzel proje geldi. Bu projeye İl Müdürümüzün de desteğiyle el ele verdik. Çalışmalarımızı yürütmeye başladık” diye konuştu.