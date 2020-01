En Güzel ve Anlamlı A harfi ile başlayan Erkek-Kız Bebek İsimleri 2020

ERKEK

Acun: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han`ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı.

Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse

Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça,

Aka: Büyük, saygıdeğer kimse,ağa

Akabey: Varlıklı kimse, ağa ve bey

Akad: Mezopotamya`da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit

Akan: Akıp gitmekte olan

Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu

Akarsel: Akıp giden sel.

Akata: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa

Akba: Sazlık, bataklık, ağba

Akbaran: Ak güç

Akbatu: Temiz ve güçlü

Akbatur: Namuslu ve yiğit

Akcan: Temiz can

Akdemir: Dövme demir

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Aker: Namuslu yiğit

Akergin: Ak ve olgun

Akgüç: Namuslu ve güçlü

Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün

Akhan: Ak soylu han

Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı

Akınalp: Akın yiğidi

Akıner: Ekın eri, akın yapan er

Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş

Akköz: Ak renkte göz, ak kor

Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı

Akmeriç: "Ak gibi Meriç" duru sulu meriç

Aköz: Özü ak, temiz,

Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı`nda geçen bir ad

Aksan: Temiz, lekesiz ün

Aksel: Beyaz sel

Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu

Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık

Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı

Akün: Iyi ad, temiz ad, temiz ün

Alatan: Güneş`in doğuşundan önceki vakit

Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili,

yalaz, yalım alev Alçın: Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş

Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren

Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin,güzel

Alhan: Al renkli prens

Alkan: Kızıl kan

Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın

Ali: Yüce, yüksek, ulu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.

Alp: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit

Alpagut: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

Alpağan: Yiğit

Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan

Alpay: Yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel

Alpdemir: Yiğit ve demir gibi

Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan

Alper: Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek

Alperen: Yiğit ve ermiş kişi

Alphan: Yiğit han

Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

Alsan: Ünlen, san, al tanın

Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan

Altaner: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Altay: Altın, yüce dağ, Tiyanşan Dağları, Asya`da bir Türk budunu

Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu

Altunç: Kızıl tunç

Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit

Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

Anıl: Sakin,ağır, amaç, her zaman an

Aral: Asya`da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar

Aran: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak

Aras: Doğu Anadolu`da bir ırmak, Erzurum`a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal

Arat: Yürekli kişi, yüreklilik

Arca: Çam, çam ağacı, temiz

Arda: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl

Meriç Irmağı`nın Edirne yöresinde sağdan aldığı en önemli kolun adı, Arda Çayı, Uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.

Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.

Arı: Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,

Arıca: Temizce arı gibi

Arıcan: Temiz kimse

Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan

Arman: Dürüst ve temiz kişi

Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş

Arınç: Erinç, huzur, barış

Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan

Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu

Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen ödül

Arman: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan

Arslan: Aslan

Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

Aşkın: Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar

Ata: Baba, dede,soyun büyüğü.

Atabey: Saygıdeğer kimse, Seçuklular döneminde bir ünvan

Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan

Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han

Atak: Atılgan yiğit, yürekli

Atakan: Atalardan gelen kan

Atalay: Benim atam

Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ

Atıl: İleri doğru fırla

Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı

Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk

Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila`nın amcasının adı)

Ayberk: Ay kadar güzel olan

Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, Ay ve fırtına

Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, Ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi`nde bir il

Ayhan: Oğuz Han`ın oğlu

Aymete: Ay ve Hun İmparatoru Mete`den oluşmuş bir ad

Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam

Aytun: Ay ve gece, Aylı gece

Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli

Aytunca: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli

Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam

Azrak: Çok az bulunur, değerli

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.

Adnan : Üstün insan.

Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.

Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.

Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.

Alişir : Aslan Ali.

Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper : Cesur asker, yiğit asker.

Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : İmâr eden.

Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.

Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay : Tanınmış, ünlü.

Atâullah : Allah'ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar : İşi hemen yapan.

Aykan : Kanı parlak ve canlı.

Aykut : Armağan, mükafat, ödül.

Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz : Koca, eş.

KIZ BEBEK

AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki

AÇILAY: Ay`ın şekilleri, yansıması



ADAL: Ün kazanAFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadınAFİFE : Namuslu, namusuna çok düşkün olanAFİTAP : 1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadınAĞÇA: Temiz, safAHENK: UyumAHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzelAHU: Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.AHUCAN: Çok güzel dost.AHUEDA:Nazlı güzel.AHUELA:Çok güzel gözlü.AHUGÜL: Çok güzel.AHUGÜZAR:Becerikli güzel.AHUNAZ: Nazlı güzel,AHUNİSA:Çok güzel kadın.AHUNUR:Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.AHUSE: Coşkulu güzellikAHUŞEN:Güzel ve neşeli.AJDA:Filiz,sürgün. Çok genç.AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlıAKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisiAKEL: Eli uğurlu anlamındaAKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı günAKSEV: Aydınlığı sev,ışık saçAKSU: Anadolu`da değişik boylarda bir çok akarsuyun adıAKŞIN: Beyaz tenli kadınAKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tanALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuşALAGÜL: Çok renkli gül.ALÇİÇEK: Kırmızı çiçek.ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuşALEDA: Nazlı, kaprisliALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelimeALEYNA: Bizim üzerimize olsunALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkunALGÜL: Kırmızı gül. Gül kırmızısıALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeniALKIM: GökkuşağıALKIZ: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.ALTIN: Yüksek değerli bir madenALYA: Yüksek yer, yükseklik, gökAMİNE: Yüreğinde korku olmayan.ANDAÇ: Anılar, hatıralarANIL: Başkaları tarafından sözün edilsinANKA: Kaf Dağı`nda bulunduğu söylenen masal kuşuARIN: Arı, katışıksız, temiz, kirden uzakARKIN: Yavaş, ağır, sakinARMAĞAN: Hediye, ödülARNİSA: Çok namuslu kadınARSEN: Kurtuluş, özgürlükARSU: Su kadar berrakARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtanARZU: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istekARZUCAN: Candan isteyen.ARZUGÜL: İstenilen,beğenilen gül.ARZUM: İsteğim,dileğim,hevesim.ARZUNAZ: Naz yapan,ASALBİKE: Gerçek hanım, gerçek güzelASEL: Bal, Cennetteki dört sudan biriASENA: Dişi kurt, güzel kızASLI:Temelli,köklü. Bir şeyin benzeri.ASLICAN:Özü can gibi sevgiliASLIHAN:Han soyundan gelen.ASLIM: Özü geçmişe aitASLINAZ:Nazlı olması geçmişinden gelen.ASLINUR:Nur saçan bir geçmişi olan.ASLISU:Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan.ASU: Azgın, huysuz,isyan eden. Afacan.ASUDE: Rahat, huzur içinde olanASUELA: Ela gözlü yaramazASUMAN: GökyüzüASYA: Dünyanın en büyük kıtasıAŞINA:Bildik,tanıdık.AŞKIM:Sevdiğim,sevgilim.AŞKIN: Aşmış, ileriAYBEN: Ben ayım anlamındaAYBENİZ:Ay gibi parlak tenli,ay benizli.AYBİKE: Ay gibi güzel kızAYBİRGEN: Ay verenAYCAN:Ay gibi sevilen,aydınlık can.AYÇA: Yay biçimindeki ay,Hilal.AYÇAĞ:Ay gibi parlak çağ.AYÇAN:Ay gibi aydınlık kişi.AYÇİÇEK: Gün çiçekAYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitkiAYDAN: Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzelAYDENİZ: Hem ay, hem de denizAYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamındaAYEVİ: Ay çevresinde oluşan ışık çemberiAYGEN: Gönül arkadaşıAYGÖNÜL:Güzel gönüllü.AYGÜN: Hem ay, hem günAYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kalAYKIZ: Ay+KızAYKUT: Kutlu ay, uğurlu ayAYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberiAYLAN:Ay gibi güzel değerlere sahip olan.AYLİN: AYLA ile aynı anlamdadırAYNUR:Ay ışığıAYPERİ:Ay ve peri gibi çok güzel.AYSAR: Ayın evrelerine göre huyu değişen kimseAYSEL:Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olanAYSEMA:Ay gibi parıldayan yüz.AYSEREN:Güzelliğini gözler önüne seren.AYSIN: Sen aysın, ay kadar güzelsinAYSU: Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.AYSUN:Ay gibi ışıltılı ve güzel.AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayanAYŞEGÜL:Güller içinde mutlu yaşayan.AYŞEN: Neşeli,gülen,aydınlık.AYŞENUR: Ayşe+NurAYŞIL: Ay ışığıAYŞİM,AYŞİN: Darlak ışık saçan.AYTEN:Güzel bir tene sahip olan.AYTU:Aya benzeyen tuğlu.AZİZE:Saygın,sevgili,kutsal.AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kızAdalet : Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.Adniye : Salih, Cennetlik.Afitab : Güneş ışığı.Ahu : Ceylan, maral.Aişe : Bolluk içinde rahat yaşayan.Amine : Korkusuz.Arzu : İstek, hasret. İstenilen beğenilen kadın.Asiye : Direk, acılı kadın.Aslı : Temelli, köklü.Aslıhan : Han soyundan olan.Asuman : Gök, gökkubbe, sema.Atiye : Bağış, verme, iyilik.Atıfet : Bir sebebi bulunmadan duyulan sevgi.Ayfer : Ay ışığı.Ayla : Kadın, eş hanım.Aylin : Ayın çevresinde görülen ışıklı daire, hale.Aynur : Ay gibi parlak.Ayperi : Peri gibi güzel.Ayten : Ay gibi parlak renkli.Ayşegül : Güleç, gül gibi renkli, canlı ve rahat ömür süren.Ayşen : Neşeli, parlak, sevimli.Azimet : Gidiş. Takva yolunu seçen.Azra : Bakire.