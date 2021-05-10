En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları 2021

Bayramlar hepimizin dört gözle beklediği, uzağın yakın yapıldığı, eşin, dostun birbirini aradığı günlerdir. Bu günlerde herkes birbirine bayram mesajları atar. Özellikle de dini bayramlarımız daha anlamlı olur. Resmi bayramlarda da insanlar birbirlerine mesaj atarak bayramlarını kutlar ancak dini bayramlarda birbirine yakın olanlar mutlaka aranarak veya bizzat gidilerek bayramları kutlanır. Bizde iki türlü bayram vardır.



· Dini bayramlar.

· Resmi bayramlar.



Dini bayramlarda, bayramlar nasıl kutlanır ve nasıl mesaj atılır?

Dini bayramlarda özellikle kültürümüzde de olan küçüklerin, büyüklerinin bayramını kutlaması şeklinde olur. Aile, eş, dost olanlardan küçükler büyüklerine giderek bayramlarını kutlarlar. Bayramlarını kutlarlar derken geleneklerimize göre onların ellerini öperek saygılarını da belirtirler. Ancak günümüzde iş veya okul dolayısıyla uzak yerlerde bulunan insanlar birbirlerinin bayramlarını kutlamak için mesajlaşmayı da kullanmaktadırlar. Eğer bayramını kutlayacağınız kişi çok yakınınızsa küçük olan büyüğü telefonla arayarak bizzat bayramını kutlamalıdır. Çünkü büyükler, küçüklerinden bayramlarını kutlamalarını beklerler. Bunun yanında ayrıca bayram mesajı çekerek de bayramlar kutlanabiliyor. Eğer çok yakın değilseniz, sadece iş dolayısıyla veya arkadaşlar vasıtasıyla tanışıyorsanız ve telefon numarası sizde varsa bazı kişilerin bayramını mesaj çekerek de kutlayabilirsiniz. Bayram mesajları sizi unutmadım anlamına gelir.



Resmi bayramlarda, bayramlar nasıl kutlanır ve nasıl mesaj atılır?

Resmi bayramlarda bayram mesajları daha bir dikkati çeker. Çünkü resmi bayramlarda, dini bayramlarımızda olduğu gibi eş, dost ziyareti yapılmaz. Sadece devletin düzenlediği törenlerde katılanlar birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bunun yanında kişiler çevresindeki kişilere masajlar atarak bayram kutlaması yapabilirler. Ancak resmi bayramlarda, dini bayramlarda olduğu gibi küçüğün, büyüğü araması gibi bir gelenek de bulunmuyor. Büyük olan da küçük olana mesaj çekerek bayramını kutlayabiliyor.

Son yıllarda internetin çıkmasıyla kişiler özel e-posta yoluyla mesaj atarak birbirlerinin bayramlarını kutlayabildikleri gibi, kendi sayfalarında mesaj yazarak tüm izleyenlerinin de bayramını kutlayabiliyorlar. Bunları görenler de ya beğeni yapıyor, ya da mesajı alt bölmesinde bulunan mesaj kutusuna bayram kutlamalarını yazabiliyorlar. Bir de son yıllarda telefon abonelerinin sağladığı kolaylıkla bütün telefonunda kayıtlı olan telefon numaralarına toplu mesaj atılabiliyor. Bundan faydalanan bazı kişiler topluca bütün telefonunda kayıtlı olan kişilerin bayramını kutlayabiliyor. Ancak güzel olanı tek tek bayramını kutlamak istediğiniz kişilere mesaj yollamak daha anlamlı olacaktır. Tek tek gönderilen mesajlar, gönderdiğiniz kişiye de ayrıca memnun edecektir. Dini bayramlarda olsun, resmi bayramlarda olsun topluca yazılan mesajlar samimiyetten uzak oluyor. Güzel sözlerden oluşan mesajınızı kişiye özel atmanız daha bir güzel olacaktır.





En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları 2021