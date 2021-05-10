En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları 2021
Bayramlar hepimizin dört gözle beklediği, uzağın yakın yapıldığı, eşin, dostun birbirini aradığı günlerdir. Dini bayramlarda, bayramlar nasıl kutlanır ve nasıl mesaj atılır? Ayrıntılar ve Bayram Mesajları haberimizde.
Bayramlar hepimizin dört gözle beklediği, uzağın yakın yapıldığı, eşin, dostun birbirini aradığı günlerdir. Bu günlerde herkes birbirine bayram mesajları atar. Özellikle de dini bayramlarımız daha anlamlı olur. Resmi bayramlarda da insanlar birbirlerine mesaj atarak bayramlarını kutlar ancak dini bayramlarda birbirine yakın olanlar mutlaka aranarak veya bizzat gidilerek bayramları kutlanır. Bizde iki türlü bayram vardır.
· Dini bayramlar.
· Resmi bayramlar.
Dini bayramlarda, bayramlar nasıl kutlanır ve nasıl mesaj atılır?
Dini bayramlarda özellikle kültürümüzde de olan küçüklerin, büyüklerinin bayramını kutlaması şeklinde olur. Aile, eş, dost olanlardan küçükler büyüklerine giderek bayramlarını kutlarlar. Bayramlarını kutlarlar derken geleneklerimize göre onların ellerini öperek saygılarını da belirtirler. Ancak günümüzde iş veya okul dolayısıyla uzak yerlerde bulunan insanlar birbirlerinin bayramlarını kutlamak için mesajlaşmayı da kullanmaktadırlar. Eğer bayramını kutlayacağınız kişi çok yakınınızsa küçük olan büyüğü telefonla arayarak bizzat bayramını kutlamalıdır. Çünkü büyükler, küçüklerinden bayramlarını kutlamalarını beklerler. Bunun yanında ayrıca bayram mesajı çekerek de bayramlar kutlanabiliyor. Eğer çok yakın değilseniz, sadece iş dolayısıyla veya arkadaşlar vasıtasıyla tanışıyorsanız ve telefon numarası sizde varsa bazı kişilerin bayramını mesaj çekerek de kutlayabilirsiniz. Bayram mesajları sizi unutmadım anlamına gelir.
Resmi bayramlarda, bayramlar nasıl kutlanır ve nasıl mesaj atılır?
Resmi bayramlarda bayram mesajları daha bir dikkati çeker. Çünkü resmi bayramlarda, dini bayramlarımızda olduğu gibi eş, dost ziyareti yapılmaz. Sadece devletin düzenlediği törenlerde katılanlar birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bunun yanında kişiler çevresindeki kişilere masajlar atarak bayram kutlaması yapabilirler. Ancak resmi bayramlarda, dini bayramlarda olduğu gibi küçüğün, büyüğü araması gibi bir gelenek de bulunmuyor. Büyük olan da küçük olana mesaj çekerek bayramını kutlayabiliyor.
Son yıllarda internetin çıkmasıyla kişiler özel e-posta yoluyla mesaj atarak birbirlerinin bayramlarını kutlayabildikleri gibi, kendi sayfalarında mesaj yazarak tüm izleyenlerinin de bayramını kutlayabiliyorlar. Bunları görenler de ya beğeni yapıyor, ya da mesajı alt bölmesinde bulunan mesaj kutusuna bayram kutlamalarını yazabiliyorlar. Bir de son yıllarda telefon abonelerinin sağladığı kolaylıkla bütün telefonunda kayıtlı olan telefon numaralarına toplu mesaj atılabiliyor. Bundan faydalanan bazı kişiler topluca bütün telefonunda kayıtlı olan kişilerin bayramını kutlayabiliyor. Ancak güzel olanı tek tek bayramını kutlamak istediğiniz kişilere mesaj yollamak daha anlamlı olacaktır. Tek tek gönderilen mesajlar, gönderdiğiniz kişiye de ayrıca memnun edecektir. Dini bayramlarda olsun, resmi bayramlarda olsun topluca yazılan mesajlar samimiyetten uzak oluyor. Güzel sözlerden oluşan mesajınızı kişiye özel atmanız daha bir güzel olacaktır.
En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları 2021
- Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
- Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
- Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
- Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayaramınız Mübarek Olsun.
- Gününüz aydın, diliniz tatlı, yüzünüz tebessüm dolu olsun. Bu bayram bütün sevdiklerinizle bir arada olsun. Allah'ın rahmeti ve sevgisi üstünüzde dursun, mübarek Bayramınız kutlu olsun.
- Yüce Rabbimin ışığı ve aydınlığı üstümüzde olsun. Yolumuz Kur-an, ışığımız iman olsun. Dualarımız kabul, yerimiz cennet, komşumuz Hz. Muhammet (s.a.v) olsun. Bayramınız kutlu ve sevdiklerinizle hep birlikte olsun.
- En güzel bayramlar sizin olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar dilerim. Hepimizin baş koyduğu Allah yolunda yüce Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Kıldığınız namazlar, ettiğiniz dualar kabul olsun, mübarek Bayramınız kutlu olsun.
- Bu seneyi de görmeyi Rabbim nasip etti. Sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte yeni ve nice bayramları yan yana geçirmenizi diler, mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
- En kötü gününüz bu Ramazan Bayramı'ndaki gibi güzel olsun… Bayramınız kutlu olsun…
- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
- Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
- Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
- Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın NurLanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..
- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.
- Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar…
- En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
- Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…
- Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.
- Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.