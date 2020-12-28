Dünyanın en yüksek peribacasını 12 ayda 116 bin 300 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2020 yılında 116 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında bölgeye gelen ziyaretçi sayısı 2020 yılında düşüş yaşadı. Bu kapsamında geçtiğimiz yıl 310 bin 500 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2020 yılında 116 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Uçhisar Kalesi korona virüs ile mücadele kapsamında 2 ay boyunca ziyaretçilere kapalı tutulmuştu.