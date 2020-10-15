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Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı asıldı
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE BULUNAN DÜNYANIN EN YÜKSEK PERİBACASI KONUMUNDAKİ UÇHİSAR KALESİ’NDE TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİN GÖSTERGESİ OLARAK AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI.
Genel 15.10.2020, 14:37 15.10.2020, 19:47
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ne, Türkiye ile Azerbaycan’ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Azerbaycan bayrağı asıldı.