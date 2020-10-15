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Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı asıldı

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE BULUNAN DÜNYANIN EN YÜKSEK PERİBACASI KONUMUNDAKİ UÇHİSAR KALESİ’NDE TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİN GÖSTERGESİ OLARAK AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI.

Genel 15.10.2020, 14:37 15.10.2020, 19:47
Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı asıldı
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ne, Türkiye ile Azerbaycan’ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Azerbaycan bayrağı asıldı.

Ermenistan’ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ne, Uçhisar Belediyesi tarafından kardeş ülkenin bayrağı asıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “Kapadokya’dan, Uçhisar’dan bölgenin en büyük peribacası Uçhisar Kalesi’nden Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Zafer inananlarındır diyorum inşallah zafer de yakındır. Bu müjdeli haberi hep birlikte beklemekteyiz. Manevi destek amacıyla Uçhisar Kalemize Azerbaycan bayrağımızı arak kendilerine destek verdik” diye konuştu.

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