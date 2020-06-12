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Doluya karşı halılı, kartonlu ve battaniyeli önlem
NEVŞEHİR'İN ÜRGÜP İLÇESİNDE DOLU YAĞIŞI UYARISININ ARDINDAN VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KORUMAK İÇİN BATTANİYE, HALI VE KARTONLA İLE ÖRTEREK ÖNLEM ALDI.
Genel 12.06.2020, 14:34 12.06.2020, 16:41
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonla ile örterek önlem aldı.
Meteorolojinin kuvvetli dolu yağış uyarısı, Ürgüp ilçesinde vatandaşları alarma geçirdi. Ürgüp’te geçen yıl yaşanan dolu yağışını hatırlayan vatandaşlar, araçlarını kapalı yerlere bırakmak için yarıştı. Açıkta kalanlar araç sahipleri ise halı, karton ve battaniyelerle araçlarını kaplayarak doluya karşı önlem aldı.
Çevreden geçen bazı vatandaşlar duruma anlam veremezken, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.