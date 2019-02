Doğa Koleji'ne yılın projesi ödülü

Doğa Koleji’nin katılımıyla, 7 Şubat tarihinde IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019 gerçekleşti. Bu yıl ilk kez düzenlenen “IDC Directions - Dijital Dönüşüm” Ödülleri, 6 ana başlık altında duyuruldu. IDC Türkiye tarafından düzenlenen bir ödül programına, ilk kez bir eğitim kurumu 3 dalda birden başvuruda bulundu. 54 farklı şirketin 94 projesinin yarıştığı IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019’da, aday olan tek eğitim kurumu Doğa Koleji oldu.

DOĞA KOLEJİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Doğa Koleji, dünya çapında niteliklere sahip Fen ve Teknoloji Liseleri ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019'da Yılın En İyi Projesi ödülüne layık görülürken, tüm sektörlerle bir arada yarıştı. Projeler, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin bilişim ve dijital dönüşüm liderlerinden oluşan bağımsız kurul tarafından değerlendirildi.

Bilişim ve dijital dönüşüm otoritelerinden oluşan seçici kurul, bu 1.'lik ödülüyle, Doğa Koleji tarafından yetiştirilen insan kaynağının yetkinliğini tescilledi. “Talent Accelerator” dalında 1. olan Doğa Koleji, tüm sektörlerin ihtiyacı olan, alanında yetkin mühendis adayları yetiştirdiğini ortaya koydu. Tüm sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en doğru adres olduğunu göstermek üzere aday olan Doğa Koleji, yenilikçi yaklaşımlar sunarak yetenekleri ortaya çıkarıyor.

"EN DOĞRU ADRES OLDUĞUMUZU KANITLADIK"

Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Yılın En İyi Projesi ödülünü Koç Holding Grup Eski CIO’su Alpay Göğüş’ten aldı. Heyecanını ve mutluluğunu dile getiren İnanır, ”Bu ödül sadece Doğa Koleji için değil, ülkemiz için de derin anlamlar taşıyor. Bilişim sektöründeki nitelikli iş gücü eksikliği konusuna çözüm sunabilmek adına bu çalışmayı başlattık. Nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin bilincinde olarak eğitim programları ve projeler hazırlıyoruz. Aldığımız bu ödülle bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, tüm sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en doğru adres olduğumuzu kanıtladık.” dedi.

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 3 kampüs ile başlayan faaliyetlerinin, 2018-2019 yılından itibaren 22 kampüse ulaşarak devam ettiğini aktaran İnanır, ”Dünyanın en büyük Fen ve Teknoloji Liseleri’nin kurulması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye başta olmak üzere dünyadaki tüm büyük şirketlerin teknoloji alanında istihdam edebilecekleri donanımda personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. Projemizin hedeflerimizi destekleyici nitelikte olması, okulumuza başarıyı getiren en büyük etken oldu.” şeklinde konuştu.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER

DX Leader kategorisinde; Koç Holding; Koç Group Digital Transformation Program - Dr. Murad Ardaç, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş; Yapı Kredi Mobile - Gülter Bedel, Ford Otosan; Ford Otosan Digital Transformation Program - Hayriye Karadeniz,

Omni Experience Inovator kategorisinde; TeknoSA; Everest, Akbank; Asistan ve Login with Face Recognition, DeFacto; ROAR-Rapid OmniChannel Agile Retail, Otokoç Otomotiv; LASTICK (Kış Lastiği Kiralama),

Information Visionary kategorisinde; Demir Export; Big Data IoT Project on Mining, Yapı ve Kredi Bankası; Financial Documents Corrective Analysis, TOFAŞ; Fiat Yol Arkadaşım, FLO Mağazacılık; Logistics Control Tower, Ford Otosan; Industrial IoT Platform, Akbank; Financial Intelligence (Akbank FIZ),

Operating Model Master kategorisinde; Ford Otosan; Digital Factory, Akbank; Ripple Crossborder Money Transfer, Aksigorta; ADA-Aksigorta Digital Assistant, Ekol Lojistik; Smart Algorithms for Intermodal Transport Network Planning Operations, Pegasus Hava Yolları; Express Bagaj, Yapı ve Kredi Bankası; YapıKredi WhatsApp,

Talent Accelarator kategorisinde; Doğa Koleji; Yetişmiş Bilişim Personeli İhtiyacına Liseden Çözüm, Yapı ve Kredi Bankası; YapıKredi API Platform, Setur; Workforce Optimization & Performance Management, Akbank; Spotlight Process, Ford Otosan; HR People Analytics- Employee Retention, Mercedes-Benz; Türk Implementation of Daimler Leadership 2020 Initiative ödül aldı.

IDC ÖZEL ÖDÜLÜ KAZANAN KURUMLAR VE PROJELER

Digital Trailblazer kategorisinde; BSH Ev Aletleri; DYMS: Dock and Yard Management, HSBC Bank; Future Core Banking Transformation, Jolly; Omni-Channel Customer Engagement Project, Pegasus Hava Yolları; Travel Assistant,

Digital Transformer kategorisinde; Arkas Holding; Arkas Holding Digital Transformation, AvivaSA Emeklilik ve Hayat; İş Teknolojileri Yaşam Dönüşüm Programı, Eczacıbaşı Bilişim; Istanbulflow, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Spor Bilgi Sistemi, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; CELSE Mobil Uygulaması,

Digital Disruptor kategorisinde; Domino's Pizza; Sıcak Takip, Procter&Gamble-3rd Party Data Vendor Governance Framework, Türkiye Finans Katılım Bankası; Roboteam, Enerjisa Enerji; Sabancı Holding Analitik Dönüşüm Yolculuğu, Enerjisa Dijital Dönüşüm Çalışmaları, Alternatif Bank; Digital VOV ödül aldı.