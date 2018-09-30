Crowne Plaza, Nevşehir’de Hizmet Vermeye Başladı

Güzel atlar diyarında yer alan otel, Kapadokya Bölgesini keşfetmek ve kariyerine değer katmak isteyenlere sağladığı konfor alanlarıyla en kaliteli hizmeti sunuyor.

189 odalı otel, Nevşehir Havalimanına 30, Kayseri Havalimanına 90 km uzaklıkta ve şehrin tam merkez noktasında. Bölgenin öne çıkan aktivitelerine ulaşmakta oldukça kolay. Trekking, kayakçılık, balon uçuşu, binicilik, şarap tadımı… İlginizi hangisi çekiyorsa, hepsi çok yakınınızda.

Crowne Plaza Kapadokya Nevşehir misafirlerine oldukça geniş kapsamlı bir hizmet sunuyor. Siz de yoğun geçen bir toplantının ya da yorucu bir günün ardından, bölgenin en kapsamlı imkanlarına sahip olan SPA ve Fitness merkezinde rahatlayabilirsiniz. Ya da dinlencenizi erteleyip temponuza devam etmeyi tercih edebilir, 24 saat açık iş merkezinde çalışabilirsiniz. Nasılsa günün sonunda acıkıp Crowne Patisserie'nin leziz menüsüyle tanışacak, yer altı şehri manzarasıyla sizlere eşsiz bir anılar sunacak Manzara Roof Restaurant'ın tadını çıkaracaksınız.

Crowne Plaza Kapadokya Nevşehir'de ister benzersiz bir tatil planlayıp binlerce yıllık kültür eşliğinde doğa şaheserleriyle tanışın, ister iş gezinizi organize edip 13 toplantı salonundan görüşmenize en uygun olanını seçip kariyeriniz için yepyeni bir adım atın. Her ne yaparsanız yapın, kalitenin keyfine varın.

Otel Genel Müdürü Sn. Adnan Devrim, “Crowne Plaza Cappadocia Nevşehir Otelimiz, bölgede görülmesi gereken her yere 15 dakika mesafede , İş ya da eğlenmek için bölgemizi ziyarete gelen tüm konuklarımız bu güzellikleri kolayca keşfedebilir. Otelimiz Nevşehir'in merkez noktasında, misafirlerimize hizmetin en kalitelisini sunmaya hazırdır.” sözleriyle otelin konum avantajının yanında, hizmet kalitesine ve konfor güvencesine dikkat çekiyor.

Crowne Plaza Cappadocia-Nevşehir; konforlu dizayn yatakları, kesintisiz bir uyku için düşünülmüş özel sessiz alanları ve aromaterapi ürünleriyle programınızı kaçırmanıza izin vermeyecek sistemde garantili uyandırma servisi ile huzurlu bir gece uykusu yaratan Sleep Advantage© programı sayesinde iş seyahatinde başarılı bir yolculuğa çıkmak için konuklarına en iyi hizmetleri tasarlamıştır.