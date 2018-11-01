Crowne Plaza, Fitness & Spa Merkezi ile de oldukça iddialı

Crowne Plaza Cappadocia Nevşehir' de, çağdaş ve şık tasarımıyla 2.400 m'lik bir alanda yer alan Nissa Spa & Wellness misafirlerine sağlıklı ve doğal bir yaşam tarzı sunuyor. Her türlü kişisel hizmet ve konforu sağlamak için tasarlanan merkezde; 7 bakım odası, çiftler için özel Spa & Wellness Suite, Buhar Odası, Dinlenme alanları, Pilates Stüdyosu, Türk Hamamı, Sauna, Jakuzi, Kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Nissa Spa & Wellness, misafirlerine aynı zamanda kişisel antrenman, Pilates ve Fitness dersleri de sunuyor.

Hayal ettiğiniz forma kavuşurken, performansınız da en üst noktaya ulaşsın. Bire bir güç artırıcı antrenmanlarla, fitness ve yaşam biçiminizi şekillendirecek seanslarla birleştirip size özel olarak hazırladığımız bu ayrıcalıklı egzersiz programıyla hedeflediğiniz görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyoruz.

Nissa Spa & Weliness aynı zamanda profesyonel terapistler eşliğinde terapi, masaj ve vücut bakım hizmetlerinden oluşan geniş bir hizmet yelpazesine sahip.

Nissa Baharı Masajı, Sıcak Taş Masajı, Aroma Esintisi Masajı, İsveç Masajı, Derin Doku Masajı, Ayak Refleks Masajı, Anti - Selülit Masajı, Bali Masajı, Dört El Masajı, Hindistan Baş Masajı, Lomi - Lomi Masajı, Yeşil Çay Ritüeli ve Deniz Yosunu Selülit Terapileri ile kendinizi şımartırken cilt bakımları ile güzelliğinizi koruyabilirsiniz.

Nissa Spa & Wellness olarak kullandığımız ürünleri seçerken, her birinin misafirlerimizin ihtiyaçlarına uygun olmasına özellikle dikkat ediyor ve ürünlerin kalitesini ön planda tutarak, yalnızca performansı kanıtlanmış, etkin ve güvenilir markaları tercih ediyoruz.

Misafirlerimizin sağlıklı yaşam ve egzersiz gibi farklı ihtiyaçlarına en uygun şekilde yanıt verebilmek için farklı üyelik paket seçenekleri ve günlük kullanım imkanlarını bulabilirsiniz..

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 20:09