Buzda düşerek kolunu çatlatan öğrenciye Nevşehir Belediyesi çorba ikram etti
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "nevşehir Belediyesi Olarak Gerçek Hayatta Nasılsak Sosyal Medyada Da Aynı Şekilde Devam Ediyoruz" Dedi.
Nevşehir’de bir üniversite öğrencisi buzlu yolda düşmesini Nevşehir Belediyesi’ne tweet atmasının ardından Nevşehir Belediyesi buzda düşen öğrenciye çorba, süt ve yoğurt gönderdi.
Nevşehir’de yoldaki buzlanma nedeniyle düşerek kol kemiğini çatladığını yazan bir üniversite öğrencisi sosyal medya hesabından kar ve buzların temizlenmesini istedi. Nevşehir Belediyesi’de sosyal medya üzerinden öğrenciye cevap vererek yollarda buzlanma ve karların temizlik çalışmalarının hızlandırıldığını yazarak öğrenciye kelle paça çorba, süt ve yoğurt gönderdi. Nevşehir Belediyesi tarafından kendisine gönderilen çorba, yoğurt ve sütün fotoğrafını çekerek Nevşehir Belediyesi’ne “Sen nasıl bir kralsın” paylaşımını yaptı. Nevşehir Belediyesi ve üniversite öğrencisinin bu paylaşımı sosyal medyada dakikalar içerisinde birçok beğeni ve paylaşım aldı.
Arı: “Belediyemize binlerce mesaj geliyor”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaşanan bu olayın ardından binlerce mesaj aldıklarını ifade ederken bu mesajları aslında girip okumak lazım dedi. Arı, “Bu olaydan sonra sosyal medyadan inanılmaz cevaplar geldi. Nevşehir’e taşınmak istediğini ifade eden mi, kanka tabirini kullanan mı, siz ne kadar kral bir belediyesiniz diyen mi, diğer belediyelere örnek olsun diyen mi ararsınız hepsi var. Gerçekten girip okumak lazım. Binlerce mesaj var. İşte önemli olan budur. İnsanların yüzünde tebessüm oluşturabilmektir. Bizim paylaşımımızdan sonra diğer kardeşlerimizin de altına yapmış olduğu yorumlar insanların yüzünde tebessüm oluşturuyor. İşte hayatta bu var. Çalışma ile birlikte insanların yüzünde tebessüm oluşturabilmek bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Bundan sonra da yine aynı samimiyetimiz ile çalışmaya devam ederken sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşlarımıza bizzat kendim cevap vermeye, sevimli ve samimi ortamı devam ettirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.